Російський актор розповів про дивний запах путіна

Актор помітив дещо дивне у поведінці російського президента ще багато років тому

Російський актор Артур Смольянінов розповів подробиці про свою зустріч із володимиром путіним, яка відбулася у 2005-му році на прем’єрі фільму "9-а рота". За його словами, незважаючи на те, що він проговорив із російським президентом близько години, пішов звідти, він не пам’ятав нічого. Крім того, він зазначив, що особливо йому врізався в пам’ять дивний запах путіна, який змушував "відчувати поклоніння" перед ним.

Про це він розповів у програмі "Скажи Гордєєвій" на YouTube.

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За словами Смольянінова, він помітив дива у поведінці путіна ще багато років тому, оскільки мав можливість особисто поспілкуватися з ним після перегляду фільму.

"Я вже тоді запідозрив, що щось із ним не так. Тому що ми поговорили з ним майже годину. Що в мене залишилося в пам’яті після цієї зустрічі? Найяскравіші враження. Перше враження – це запах, який від нього виходив. Це точно якісь спецпарфумерні війська постаралися», – згадує актор.

Смольянінов на зустрічі з путіним у 2005 році

Смольянінов пояснив, що духи диктатора викликали у ньому улесливість до співрозмовника "на інстинктивному рівні". За словами актора, подібного запаху він не відчував доти і не нюхав ніколи.

Він також наголосив, що путін володіє всіма прийомами маніпуляції, що допомагає йому переконувати оточуючих у своїй правді.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.