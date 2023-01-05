Превзошел Меладзе и сорвал овации: Галкин прокричал "Героям слава!" на концерте в Дубае (видео)

На своем сольном концентре в Дубае Галкин много говорил об "иноагенте", "митинге" и невозможности быть "нейтральным", а затем крикнул со сцены "Героям слава!"

Известный российский комик Максим Галкин, не поддерживающий вторжение россии в Украину и которого в россии признали "иноагентом", после Нового года возобновил свои выступления за рубежом. Накануне собрал полный зал на сольном концерте в Дубае.

Во время концерта, видео с которого выложили в сеть, Галкин неоднократно шутил о том, что он иноагент и его будто бы просили не превращать это выступление в митинг. Однако артист заметил, что не может быть "нейтральным".

После этих слов из зала прозвучало: "Героям слава!". Сначала юморист не расслышал и попросил повторить, а отреагировал он уже на "Слава Украине!" — прямо со сцены Галкин прокричал в ответ: "Героям слава!". Зал поддержал артиста безумными овациями.

На странице артиста в Инстаграме есть небольшой фрагмент из концерта в Дубае с очень интересной подписью: "НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЁН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА".

Напомним, что Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети еще с весны 2022 проживают в Израиле. После того как комика признали иноангентом, он заявил, что смысла возвращаться в россию не видит. Вместо этого Галкин, и Пугачева поддерживают Украину, осуждая военное вторжение россии на нашу территорию.

Ранее мы рассказывали, что Валерий Меладзе тоже не поддерживает российское вторжение в Украину. На днях он так же ответил на известный лозунг "Слава Украине!" и после этого попал в немилость на московии. Теперь его предлагают лишить всех наград и российского гражданства. После таких нелестных для себя новостей певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт".