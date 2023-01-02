В рф негодуют из-за слов Валерия Меладзе "Героям Слава" и уже придумали наказание

Россияне, ожидаемо, оказались в гневе после слов артиста на недавнем концерте

Певец Валерий Меладзе, который не поддержал полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, окончательно попал в немилость в рф. После его ответа на известный лозунг "Слава Украине!" российские чиновники на него ополчились и уже выдумали наказание.

Председательница комитета госдумы рф по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала Меладзе предателем и намерена отозвать все его звания и награды, а он, между прочим, заслуженный артист россии. Об этом говорится в российских Телеграм-каналах.

Так, чиновница собирается обратиться в минкульт.

"Мне любопытно, почему министерство культуры с одной стороны, а с другой стороны — та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят, — возмутилась Останина. — Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения".

Напомним, инцидент, послуживший поводом для недовольств россиян, произошел на одном из корпоративов в Дубае. Валерий Меладзе на приветствие поклонника "Слава Украине!" ответил тихое "Героям Слава!". Правда, быстро "дал заднюю", заявив, что он "вне политики". Видео с этим диалогом разлетелось по сети.

Как сообщалось ранее, братья Константин и Валерий Меладзе впервые за долгое время вместе появились на публике в одном из европейских городов.