Российский юморист взялся за пропаганду на "Голубом огоньке" и вспомнил об Украине

Российский "Голубой огонек", который пропагандистский телеканал рф показал на Новый год-2023, запомнился не только лицемерным выступлением предательницы Украины Таисии Повалий, но и бестолковыми шутками Евгения Петросяна.

Так, пропутинский юморист развлекал россиян шутками о Западе, а также "расширении" территорий страны-агрессорши. В сети распространили зашкварную речь Петросяна.

Кривясь и смеясь шутник-неудачник заявил, что западные страны пытались "развалить россию". "Даже не подумав, что в строении мира россия – это несущая конструкция! Да, господа! Так что нравится – не нравится, россия расширяется", – произнес 77-летний любитель путина.

Кроме того, "досталось" и Украине. Путинский шут заявил, что украинский борщ, а также другие традиционные блюда стран Европы "невозможно приготовить без российского газа". Коснулся Петросян и президентов Украины.

"У власти кондитера Порошенко украинцам жилось несладко, а при власти комика Зеленского — несмешно", — заявил пожилой шутник.

Петросяну досталось в сети. Так, украинский ведущий "Телевидения Торонто" и журналист Анатолий Остапенко назвал программу росТВ "психушкой".

Ранее "Телеграф" писал, что пропагандиста Олега Газманова чуть не избили на вечеринке в Дубае. У присутствующих были вопросы к позиции артиста относительно войны в Украине.