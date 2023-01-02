Російський гуморист взявся за пропаганду на "Блакитному вогнику" і згадав про Україну

Російський "Блакитний вогник", який пропагандистський телеканал рф показав на Новий рік-2023, запам'ятався не тільки лицемірним виступом зрадниці України Таїсії Повалій, але й недолугими жартами Євгена Петросяна.

Так, пропутінський гуморист розважав росіян жартами про Захід, а також "розширення" територій країни-агресорки. У мережі поширили зашкварну промову Петросяна.

Кривляючись і сміючись жартівник-невдаха заявив, що західні країни намагалися "розвалити росію". "Навіть не подумавши, що в будові світу росія – це несуча конструкція! Так, панове! Так що подобається – не подобається, росія розширюється", — промовив 77-річний любитель путіна.

Крім того, "дісталось" і Україні. Путінський блазень заявив, що український борщ, а також інші традиційні страви країн Європи "неможливо приготувати без російського газу". Торкнувся Петросян і президентів України.

"При владі кондитера Порошенка українцям жилось несолодко, а при владі коміка Зеленського — несмішно", — заявив пристаркуватий жартівник.

Петросяну дісталось в мережі. Так, український ведучий "Телебачення Торонто" і журналіст Анатолій Остапенко назвав програму росТБ "психушкою".

Раніше "Телеграф" писав, що пропагандиста Олега Газманова мало не побили на вечірці в Дубаї. У присутніх були питання до позиції артиста щодо війни в Україні.