Путініста Газманова мало не побили на вечірці в Дубаї за підтримку війни в Україні (відео)

Йому задали всього одне запитання

Популярний російський співак і затятий путініст Олег Газманов, на якого ще в жовтні 2022 року ЄС наклала персональні санкції, днями виступав на корпоративі в Дубаї. Не обійшлося на вечірці без інцидентів — у присутніх, виявляється, є питання до позиції артиста щодо війни в Україні.

Так, під час виконання Газмановим пісні "Мої ясні дні" до нього підійшли двоє невідомих. Один із них спробував відібрати у виконавця мікрофон і дізнатися ЗА війну він чи ПРОТИ. Інцидент потрапив на відео, його у твітері опублікував користувач Віталій Чуксін.

"Ти за війну? Скажи: "Я не за війну". "Я проти війни" — скажи", — вимагали двоє незнайомців у Газманова. Той відреагував очікувано і, звісно ж, не дав прямої відповіді. Натомість заявив: "Хлопці, дайте відпочити" і втік від своїх "кривдників".

До речі, за даними Telegram-каналу "НеМалахов СЛИВки", на новорічному корпоративі в Еміратах засвітився не тільки Газманов, а й інші російські виконавці. Мережею вже гуляють кадри, зокрема, з групою "Иванушки International" та Валерієм Меладзе.

Ще трохи відео з новорічного корпоративу в Дубаї, де було чимало російських виконавців

Нагадаємо, що в березні торік на мітингу у Лужниках з приводу чергових роковин анексії Криму Газманов співав про окупацію України, Білорусі та Молдови. Тоді путініст виконав свою пісню "Сделан в СССР" (укр. — "Зроблений в СРСР"), яка починається зі слів: "Україна та Крим, Білорусь та Молдова – це моя країна". А ще прихильник військового вторгнення рф в Україну хоче отримати ізраїльське громадянство.

Раніше ми розповідали, що в країнах колишнього СРСР різко впав попит на російську музику. Після повномасштабного військового вторгнення все більше країн відмовляється від російської культури та всього, що з нею пов'язане.