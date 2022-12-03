У країнах колишнього СРСР різко впав попит на російську музику: в українських чартах все ще залишається одна пісня з рф
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Російська музика втрачає популярність навіть у самій росії
Після початку вторгнення в Україну в росії справи пішли не найкращим чином, крім втрат на фронті, економічних санкцій та політичної ізоляції їй загрожує ще одна поразка. На цей раз на культурному фронті.
Наприклад, у країнах колишнього Радянського союзу стали менше слухати російську музику, про що свідчать тренди Apple Music. У дослідженні РБК наочно показано, скільки російських пісень були у топ-10 у 2021 році та у 2022 році.
На інфографіці не відображено топ із Грузії, а в компанії не пояснюють, чому його там не формують.
У наведеному нижче списку показано, що в порівнянні з минулим роком кількість російської музики в топах країн колишнього СРСР значно зменшилася. Зворотну тенденцію показала лише Туркменістан та Вірменія.
При цьому показовим є те, що в Киргизстані та Литві російська музика взагалі пішла з топів.
В Україні минулого року 9 із 10 рядків у топі займали російські виконавці, а цього року туди потрапила лише одна композиція від скандальної Інстасамки.
Як повідомлялося раніше, переможці Євробачення 2022 року Kalush Orchestra оголосили "музичну мобілізацію" в Україні і закликали відмовитися від прослуховування російської музики.