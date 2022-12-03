У країнах колишнього СРСР різко впав попит на російську музику: в українських чартах все ще залишається одна пісня з рф

Російська музика втрачає популярність навіть у самій росії

Після початку вторгнення в Україну в росії справи пішли не найкращим чином, крім втрат на фронті, економічних санкцій та політичної ізоляції їй загрожує ще одна поразка. На цей раз на культурному фронті.

Наприклад, у країнах колишнього Радянського союзу стали менше слухати російську музику, про що свідчать тренди Apple Music. У дослідженні РБК наочно показано, скільки російських пісень були у топ-10 у 2021 році та у 2022 році.

На інфографіці не відображено топ із Грузії, а в компанії не пояснюють, чому його там не формують.

У наведеному нижче списку показано, що в порівнянні з минулим роком кількість російської музики в топах країн колишнього СРСР значно зменшилася. Зворотну тенденцію показала лише Туркменістан та Вірменія.

При цьому показовим є те, що в Киргизстані та Литві російська музика взагалі пішла з топів.

В Україні минулого року 9 із 10 рядків у топі займали російські виконавці, а цього року туди потрапила лише одна композиція від скандальної Інстасамки.

Як повідомлялося раніше, переможці Євробачення 2022 року Kalush Orchestra оголосили "музичну мобілізацію" в Україні і закликали відмовитися від прослуховування російської музики.