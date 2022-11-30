Kalush Orchestra оголосив про музичну мобілізацію України: спеціальна інструкція, як позбутися російської музики (відео)

У Kalush Orchestra підкреслили, що слухати російські пісні – все одно, що спонсорувати війну

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, пісні російських виконавців залишаються у топах музичних платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer та Shazam. Однак варто пам’ятати, що російські артисти сплачують податки в казну держави-агресора, яка спрямовує ці кошти в тому числі й на зброю для зруйнування українських міст.

Як повідомила "Телеграфу" пресслужба гурту Kalush Orchestra, артисти ініціюють музичну мобілізацію України. На їх думку, ті, хто слухають музику росіян та дивляться їхні кліпи — спонсорують російсько-українську війну. Разом із Мінцифра виконавці закликають українців зупинити прослуховування російських артистів і віддавати перевагу українським трекам.

Так, у Kalush Orchestra вважають, що якщо в трендах YouTube, на стрімінгових платформах домінує російське — значить прямо зараз відбувається культурна окупація України.

"Музика — це також зброя. І тут нам не потрібен лендліз, щоб боротися з російським контентом. ЗСУ виганяє окупантів з наших селищ і міст, ми маємо вигнати їх з наших колонок і вух. Тому прямо зараз ми оголошуємо музичну мобілізацію України! Хто з нами — той пришвидшує завершення війни в Україні!" — говорить лідер гурту Олег Псюк.

Команда Kalush Orchestra підготувала спеціальну відеоінструкцію, в якій розповідає, як позбутися російської музики і чому важливо це зробити. Зокрема слід "почистити" свій плейліст від російських треків, відписатися від усіх російських виконавців і прослуховувати на стрімінгових сервіс україїнські треки. Крім того, щоб оновити свій плейлист, музиканти пропонують добірки з популярними треками українських виконавців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 грудня 2022 року відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2023. Українці обиратимуть представника, який спробує повторити минулорічний тріумф Kalush Orchestra.