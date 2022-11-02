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Засилля російської музики у трендах українського YouTube та Apple Music розгнівало соцмережі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Українці продовжують слухати російську музику Новина оновлена 02 листопада 2022, 12:54
Українці продовжують слухати російську музику

Великою популярністю серед українців користуються група Міягі та Ендшпіль, Анна Асті, Кангі та Галуст та Моргенштерн

Попри те, що війна росії проти України триває вже понад вісім місяців, в українському культурному просторі все ще величезною популярністю користується російський медіапродукт. Так, наприклад, серед топ-15 треків в українському Apple Music цілих 9 пісень належать українським виконавцям.

На це звернула увагу блогер Ната Домінська на своїй сторінці у Твіттері. Так, великою популярністю серед українців користуються гурт Міягі та Ендшпіль, Анна Асті, Канги та Галуст та Моргенштерн.

"Топ 100 треків в Україні. Що думаєте про це?" — поцікавилася блогер у своїх дописувачів.

У мережі, звичайно, спалахнула хвиля обурення з приводу того, що російська музика все ще користується такою популярністю в Україні. Коментатори зазначили, що так не повинно бути і висловили побажання, щоб зі слухачів російської музики автоматично знімалися гроші на донати ЗСУ.

"Що цей п***ець повний. Я зараз бачу кілька тисяч доларів, які потрапили в недодержаву через "музику поза політикою", "я всього раз послухаю", "він же хороший руський", — написав один із користувачів.

При цьому в коментарях до посту один з користувачів зазначив, що тренди YouTube Music виглядають трохи інакше і російської музики там набагато менше.

У трендах самого українського YouTube знаходяться ті самі Міягі та Ендшпіль, Анна Асті, Нойз МС, а також зрадниця Ані Лорак.

Як писав "Телеграф" Віталія Салія, який раніше зіграв у російському серіалі, нагородили премією "Кіноколо". Віталій Салій виконав роль російського офіцера у серіалі "Бухта глибока".

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#Музика #Тренди