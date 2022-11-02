Окупанти будують нові лінії оборони: свіжі карти боїв в Україні

Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області

Російські окупанти продовжують тиснути на Україну на сході, одночасно влаштовуючи атаки та готуючись до оборони на півдні. Вони розширили географію атаки в Донецькій області.

За даними Генштабу ЗСУ, атаки йдуть на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські дані про успіхи в районі Донецька поки що рано оцінюватимуть, попри їх постійні заяви про просування.

Українські контрнаступальні дії продовжуються як у напрямку Сватового та Кремінної, так і в Херсонській області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Росіяни заявляють, що український контрнаступ у районі Сватового триває, але вони відбивають атаки. Навіть більше заявляють про готовність до наступу на Куп’янському напрямку до кінця листопада чи грудня. При цьому вони серйозно побоюються атаки ЗСУ на Сватове. Окупанти на місці вважають, що українські сили мають намір взяти місто до кінця тижня — нібито сили оборони форсували річку Жеребець у районі Стельмахівки.

У напрямку Крем’яної також не вщухають бої. Українських військових насамперед цікавить траса між Кремінною та Сватовим. Росіяни припускають, що українські військові хочуть вийти на Кремінну із півночі. На північний захід від Кремінної українські сили повернули собі Невське — про деокупацію міста стало відомо близько тижня тому, і лише 1 листопада це визнав ворог.

Контрнаступ ЗСУ на північному сході

У Донецькій області росіяни продовжують атакувати на захід від Донецька та в районі Бахмута. На околицях міста, а також у районі Соледара, Досвідченого та інших населених пунктів тривають запеклі бої. З Клещіївки в 9 км від Бахмута евакуюють мирних жителів, що залишилися.

Російські війська продовжують наступати від Донецька на північ, північний захід та південний захід. Окупаційні блогери розповідають про успіхи, але оцінювати події поки що рано — бої ще тривають. Ворог посилить атаки на Вугледарському напрямі. Вони хочуть захопити Павлівку та Новомихайлівку, а потім оточити українські війська у Вугледарі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує готуватися до оборони окупованої частини Херсонської області, що додатково формує лінію оборони на східному березі — окупанти риють траншеї. Є відомості про такі лінії оборони:

Нова Каховка-Дніпряни-Корсунка — приблизно за 45 км на схід від Херсона

Гола Пристань — 8 км на південний захід від Херсона

на півдні до Михайлівки — за 45 км на південь від Херсона.

Окупаційну адміністрацію перенесли до Скадовська. Росіяни заявляють, що український контрнаступ поки що відбивають. Але Сили оборони України продовжують бити окупантів та здалеку. Окрім техніки та загиблих солдатів, росія не дорахувалася трьох складів із боєприпасами у Баштанському, Бериславському, Генічеському районах.

Російські диверсанти посилили активність на півдні України. Було затримано одного з тих, хто планував вибух на залізниці. Небезпека цього шляху сполучення криється у військових перевезеннях, а й у продовольчих. Ушкодження логістичних ліній на півдні України може перешкодити вивозити зерно для експорту до нейтральних портів. Також росія продовжує протестувати проти зернової ініціативи обстрілявши баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі.

Карта бойових дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бажання росії вийти із зернової угоди обернеться проти неї самої — продовжувати возити зерно рішуче налаштована Туреччина — один з небагатьох офіційних покупців російської нафти, що залишилися. Посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімова прокоментувала "Телеграфу" ймовірну зацікавленість Китаю у продовженні угоди.