Росіяни намагаються зробити прорив на Донбасі: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається максимально закріпитись

Російські окупанти та колаборанти знову згадали тему Каховської ГЕС і нібито планів України її підірвати. Вони розширили зону евакуації на 15 км від річки Дніпро. Це суперечить попередній риториці нібито дамбу складно зруйнувати.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, така зміна риторики покликана залякуваннями посилити евакуацію із західного берега та пояснити відступ росіян на східний. Україні сценарій вибуху не вигідний ані у військовому плані, ані щодо безпеки ЗАЕС.

Тим часом окупанти продовжують стягувати сили через Дніпро на західний берег, чекаючи наступу на Херсон. У Чорнобаївці та Білозерці за кілька кілометрів від Херсона на захід та північ розтягнули колючий дріт. Наголошується, що лінія фронту зараз знаходиться не менш ніж за 20 км від обласного центру.

Карта боїв в Україні

Схід України

Бої на лінії Сватове-Кремінна продовжуються, росіяни заявляють про контрнаступ ЗСУ як між цими населеними пунктами, так і на північному сході Харківської області, в районі Куп’янська. Вибух мосту над річкою Красна, в якому росіяни намагалися звинуватити українських військових, може показувати, що російські сили проводять навмисний відхід із населених пунктів на північ від Кремінної в очікуванні українського наступу. Продовження настання ЗСУ побічно підтверджує Генштаб. Повідомляється, що росіяни обстріляли Майданчик (за 15 км від Кремінної). Це свідчить, що українські війська продовжують наступ у напрямку траси R66 Сватове-Кремінна на північ від Кремінної. Бої йдуть також і на південь від Кремінної в районі Лисичанська. Ворог атакував Білогорівку (10 км від Кремінної).

Контрнаступ ЗСУ на північному сході України

На Донеччині триває атака на Бахмут та населені пункти навколо нього. Під атакою також Яківлівка, Бахмутське, Майорськ. Росіяни збільшили кількість атак у районі Авдіївки, їх джерела стверджують, що є прогрес у наступі (у Водяному, Опитному та Первомайському). Також вони заявили про просування у Мар’їнці, але підтверджень цьому немає.

Ворог також заявляє про початок наступу на південний захід від Донецька – їх цікавить район Вугледару. Аналітики вважають, що окупанти могли розпочати контрнаступ, намагаючись оточити українські сили поблизу лінії фронту 2014 року. Вони зазначають, що ці наступи навряд чи дасть їм просування за територіями, окупованими до 2022 року.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Херсонщині росіяни продовжують оборону — мінують територію, евакуювали військове майно на східний берег річки та переформовують частини. Це може бути пов’язано з тим, що їх відновлюють мобілізованими. Росіяни заявили, що ЗСУ хоче прориватися у Бериславському районі, зазначимо, що він часто фігурує у військових зведеннях — ворог завдає ударів авіацією та артилерією.

Ознаками українського контрнаступу, що триває, служить розмінування російських заградмін і зміна географії російських обстрілів. Ворог гатив Терновими Подами Миколаївської області, раніше вони були під контролем росії. Тікати на східний берег Дніпра окупантам заважають ЗСУ — знищують баржі, а також заважають логістиці, знищуючи склади боєприпасів.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія 31 жовтня знову масштабно атакувала українську енергосистему. Одна з російських ракет упала на території Молдови.