росія завдала масованого удару по Україні: вибухи у низці областей, є прильоти (оновлюється)

Вибухи офіційно підтверджені вже щонайменше у трьох областях

Ранок понеділка, 31 жовтня, розпочався в Україні з масштабної повітряної тривоги, — російські окупанти запустили безліч ракет, і в кількох областях чути вибухи.

"Телеграф" зібрав останні новини, що про це відомо. Матеріал оновлюється.

Повітряну тривогу оголосили відразу в багатьох областях близько 7 ранку, незабаром після чого стало відомо, що ворог запустив близько 15 ракет з боку Каспійського моря, після чого були повторні запуски.

На Полтавщині працювала ППО.

На Вінниччині збита ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив ракетний удар по Харкову, було два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури. Ракети запустили з боку Білгорода.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець також заявив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області знеструмлена.

У Запоріжжі також атакували об'єкт критичної інфраструктури, в місті аварійні відключення.

На Кіровоградщині ворог вдарив по енергетичному об'єкту в районі Світловодська, попередньо без жертв, на місці гасять пожежу, — голова ОВА Андрій Райкович.

Жителі Києва чули серію вибухів у передмісті, видно дим.

Кличко про вибухи в Києві: у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.

Крім того, в одній з громад Київської області прильоти, ППО продовжує відпрацьовувати цілі. На Київщині застосовується обмеження електроенергії.

Такий стовп диму видно у Києві

Дим видно з різних частин міста

Внаслідок обстрілів затримуються деякі потяги "Укрзалізниці", проте 80% з них курсують за графіком.

Як повідомляв "Телеграф", уночі ворог завдав удару дронами по енергетичному об'єкту в Кам'янському районі Дніпропетровщини, — там серйозні руйнування.