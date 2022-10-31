Серйозні руйнування: ворог вдарив дронами по важливому об’єкту під Дніпром

Атака відбулася вночі

На Дніпропетровщині ніч минула неспокійно. Росіяни продовжують загрожувати енергетичному добробуту України — у ніч проти 31 жовтня вдарили дроном-камікадзе в Кам’янському районі.

Як зазначають в обласній адміністрації, безпілотник атакував і серйозно пошкодив обсяг енергетичної інфраструктури. Зазначається, що працюють усі служби.

Ситуація на Дніпропетровщині із відключеннями електроенергії непроста. Вперше за довгий час в області оголосили енергетичну тривогу та можливе відключення абонентів.

Кам’янський район на карті Дніпропетровської області

Окрім цього у Дніпропетровській області росіяни атакували РСЗВ та важкою артилерією. До Марганця прилетіло 40 снарядів — загинула жінка, ще одна в лікарні.

Нагадаємо, через російські обстріли багато об’єктів критичної інформаструктури в Україні серйозно пошкоджено. Енергетики виконали серйозну роботу і в неділю 30 жовтня аварійних відключень не було, але в країні зберігається дефіцит електроенергії. З 31 жовтня у багатьох містах починають діяти схеми послідовного відключення абонентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям рекомендували через дефіцит економити електроенергію — для цього є прості способи, що дозволяє витрачати менше. Є також графік використання побутових приладів, який допоможе знизити споживання мережі.