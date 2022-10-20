Економимо електроенергію: українцям доступно показали, коли включати різну побутову техніку

Українських громадян просять вдумливо споживати електроенергію

На жителів кількох областей України найближчими днями чекають аварійні відключення світла. Це пов’язано з регулярними масовими атаками росіян на об’єкти критичної інфраструктури, через які виникла потреба економити витрати електроенергії. Більшість людей з розумінням поставилися до прохань влади і максимально відключили свої побутові прилади.

Сьогодні "Телеграф" розповість, в який час доби найкраще використовувати домашню техніку, щоб не перевантажити систему та не влаштувати колапс. У матеріалі використовується інфографіка авторства UA War Infographics, оформлена завдяки даним Укренерго".

Важливо скоротити час роботи тих приладів, які більше за інших "їдять" електрику. У більшості випадків йдеться про великогабаритну техніку, яка використовується для обігріву — води або температури повітря, а також інших наших домашніх "друзів".

Коли ж найкраще знову підключатися до електромережі?

Якщо мова про пральну машину, бойлер або обігрівач, то найбільш оптимальний час для їх використання — з 23:00 до 6:00, тобто — в нічні години. Зазвичай пік їх включення припадав на ранок (6:00-9:00) та вечір (17:00-23:00). Вдень їхня робота можлива, але мінімальна.

Така ж ситуація і з праскою, і навіть електричної плиткою. Найбільше навантаження на систему вони дають вранці та ввечері. Кращий час для їх використання — 9:00-17:00 та 23:00-6:00.

Як найкраще використовувати побутові прилади

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна підготуватися до відключення електроенергії і чим варто запасти в очікуванні блекауту.

Крім цього, ми розповідали, наскільки кардинально вирішили економити в одній із областей України.