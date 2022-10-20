"Укренерго" починає відключати світло ще у трьох областях: подробиці

Енергоспоживання в частині регіонів почало зростати

В Україні триває день, коли споживачів просили максимально економити електроенергію. Першим рівень енергоспоживання зріс у центральних областях – контрольоване обмеження запровадили у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

НЕК "Укренерго" повідомляє, що ще у трьох областях обмежать споживання електроенергії. Тимчасові відключення заплановано у Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Заходи щодо обмеження енергоспоживання заплановано до 22 години 20 жовтня. У відомстві нагадують — де саме і за якими адресами відключатиму електроенергію залежить від обласних операторів (обленерго).

Нагадаємо, що на Сумщині довелося заради економії піти на безпрецедентні заходи — відключити водопостачання, обмежити міськелектротранс та освітлення, але це не дало очікуваного ефекту.

На обмеження в Україні змушені були піти після того, як російські атаки зруйнували близько 30% електростанцій. Крім економії електроенергії, варто звернути увагу і на інший фактор, який може допомогти енергосистемі. Йдеться про своєчасну оплату рахунків.