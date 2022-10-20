"Укрэнерго" начинает отключать свет еще в трех областях: подробности

Энергопотребление в части регионов начало расти

В Украине продолжается день, когда потребителей просили максимально экономить электроэнергию. Первым уровень энергопотребления вырос в центральных областях — контролированное ограничение ввели в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что еще в трех областях ограничат потребление электроэнергии. Временные отключения запланированы в Харьковской, Сумской, Полтавской областях.

Меры по ограничению энергопотребления запланированы до 22 часов 20 октября. В ведомстве напоминают — где именно и по каким адресам буду отключать электроэнергию зависит от областных операторов (облэнерго).

Напомним, что в Сумской области пришлось ради экономии пойти на беспрецедентные меры — отключить водоснабжение, ограничить горэлектротранс и освещение, но это не дало ожидаемого эффекта.

На ограничения в Украине вынужденны были пойти после того как российские атаки разрушили около 30% электростанций. Кроме экономии электроэнергии стоит обратить внимание и на другой фактор, который может помочь энергосистеме. Речь про своевременную оплату счетов.