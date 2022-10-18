Тотального блэкаута не будет: экс-менеджер "Нафтогаза" озвучил худший сценарий

Максим Белявский оценил "Телеграфу" угрозы от атак россии на электростанции и посоветовал украинцам, что нужно делать

Лишь за несколько дней россия совершила одни из более массированных атак на Украину, направленных на уничтожение энергетики и критической инфраструктуры мирных городов. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены. Во многих регионах отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Соответствующую информацию обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что эти преступления против мирного населения перечеркнули все вероятности возвращения к переговорам с путинским режимом.

"Телеграф" поинтересовался у экс-директора по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", эксперта энергетических программ Центра Разумкова Максима Белявского, насколько опасна такая потеря для украинской энергосистемы, грозит ли стране тотальный блекаут (масштабное отключение света) и что делать рядовым гражданам.

— Потерю еще какого-то количества электростанций Украина сможет выдержать?

— Прежде всего, я бы не давал никаких оценок по мощностям генераций, которые у нас есть в распоряжении после массированного очередного обстрела. Неспровоцированное между прочим никем и ничем. Почему я бы избегал таких оценочных суждений, потому что существует достаточно высокая вероятность того, что агрессор, собственно, мониторя информационное пространство и оценивая те или иные информационные ресурсы, может откорректировать свои удары. Поэтому я бы лучше обратил внимание на то, как население может помочь энергетикам Украины. Пользуясь случаем, хотел бы донести мнение, что украинские граждане должны осознать, что на сегодняшний день оплата по платежкам газа, электроэнергии, тепла в будущем это — своеобразный донат энергетическому фронту.

Сейчас очень важно экономить электроэнергию и поддерживать финансовую ликвидность энергетических рынков. Это то, о чем, я думаю, нужно говорить. Это собственно два топика, которые нужно пушить, коммуницировать в широкую общественность. То есть первый топик он понятен — это экономия электроэнергии в часы максимальной нагрузки на энергосистему, утром и вечером. Ну и, конечно, это — посильная плата за потребленные энергоресурсы. Это то, что могут сделать граждане, это то, что, на мой взгляд, должно быть в повестке дня в информационном пространстве.

Задачи, связанные с достаточностью генерирующих мощностей, с надежностью инфраструктуры — посильны для решения нашими героями энергетического фронта. То есть, я предлагаю все же разделить ответственность и внимание граждан к своей обязанности — экономию и посильную плату за потребленные ресурсы. Энергетики – достаточность генерирующих мощностей и надежность инфраструктуры.

Очень важно распределять роли, сохранять спокойствие и действовать в соответствии с компетенциями. Компетенция энергетиков это — чтобы инфраструктура работала стабильно и надежно, несмотря на неспровоцированные террористические удары по гражданской инфраструктуре. А задача граждан Украины – экономить ресурсы и оплачивать счета в платежках.

— Как бы вы оценили, несут ли риски все эти сбои и дополнительные нагрузки на энергетическую систему в сегменте атомной генерации? Насколько эти скачки несут угрозы именно в техническом плане для АЭС и энергосистеме?

— Я соглашаюсь со вчерашней коммуникацией "Энергоатома" по поводу того, что враг коварно выбрал цели обстрелов для поражения, чтобы спровоцировать изменение устойчивого режима работы АЭС. С этим я согласен. С точки зрения текущей ситуации, поражения целей, то здесь сложно сказать. И опять же не комментировал бы (насколько обстрелы навредили ситуации в сфере атомной генерации — Авт.) конкретную ситуацию.

Но заверил бы в том, что, например, в Житомире энергоснабжение, на мой взгляд (по моей информации), возобновится в ближайшие сутки. Опять же, по Житомиру собственно обесточена лишь часть города. Другая часть города имеет электроэнергию. Поэтому надеемся на скорейшее восстановление энергосетей. Та же ситуация, я думаю, сложится с потребителями крупнейшего жилмассива Киева — Троещины. В ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены.

Что касается работы АЭС, на сегодняшний день, насколько опять же мне известно, сделаны все необходимые работы для того, чтобы максимально обезопасить режимы работы атомных электростанций от тех поражений, которые имели место.

— Если все-таки абстрагироваться и обобщаться, то поражение какого процента энергетических объектов может угрожать блекаутом (тотальным отключением)?

– Тотального блэкаута не будет. Этого враг не дождется. Он этой цели не достигнет. Единственное, самый плохой сценарий, на мой взгляд, это — сегментация энергосистемы (попытка оккупантов посредством обстрелов разделить энергосистему на отдельные сегменты/зоны, — Авт.). То есть, к сожалению, децентрализация. Это то, что может иметь место в самом худшем сценарии. То есть, тотального блекаута, повторяюсь, в Украине не будет.