На экстренный случай: какие вещи нужно иметь в доме, если отключат свет и газ

Подручные средства иногда могут выручить в не самой лучшей ситуации, а финансовых затрат почти не требуют

Холода еще не наступили, а российские оккупанты уже атакуют энергетическую систему Украины ракетами и другими снарядами. Впрочем, это не повод опускать руки. Наоборот, многие наши соотечественники лишь укрепили свое негативное отношение к россиянам, одновременно с этим продолжая подготовку к будущему отопительному сезону. Одним из ее вариантов является создание запасов из подручных средств, что помогут иметь дома тепло и свет, даже если на линиях будут наблюдаться перебои со снабжением.

"Телеграф", ссылаясь на "Судебно-юридическую газету", расскажет, какие несколько простых вещей следует иметь под рукой на случай отключений важных энергетических систем. Запасы требуются минимальные, как и финансовые вложения в них, зато пользы от них достаточно много.

Сухой спирт

Сухим спиртом часто пользуются военные и туристы. Это средство является незаменимым для приготовления еды или теплого питья. Его без проблем можно поджечь спичками или зажигалкой. От него исходит своеобразный запах, который, впрочем, не является противным. А дыма и вовсе нет.

Также можно использовать портативные газовые плиты. Однако здесь следует быть осторожным при эксплуатации газовых баллонов — чтобы не создать аварийной ситуации в собственном доме.

Свечи и фонарики

Дедовские и не только способы разогнать темноту все еще работают. Предстоящей зимой дома явно станет не лишним запас свечей. Также можно раскошелиться не только на обычный фонарик, но и на большой фонарь, имеющий мощный аккумулятор. Его еще называют "шахтерским". Подобная вещица способна освещать ваше жилье всю ночь — если хватит зарядки.

Незаменимая мелочь

Светящиеся в темноте палочки. Особого света они не дают, но всяко лучше, чем постоянно всматриваться в окружающий мрак. Однако учитывайте то, что наиболее ярко они светятся лишь в первые час-два.

Набор туриста. В него по умолчанию входят комплекты теплой одежды, шерстяные носки, спальный мешок. Также можно разжиться термобельем, что особенно актуально для украинских военных, часто ночующих в блиндажах. Согреться поможет и обычный термос, заранее наполненный горячим чаем или кофе.

Как вариант — купите грелку, которую можно подзаряжать от павербанка. Их часто продают в магазинах военного или туристического снаряжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая вещь может оказаться весьма незаменимой предстоящей зимой в вашей спальне.

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