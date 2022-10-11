Перебои со светом: как украинцам подготовить себя к блэкаутам

Что стоит купить, чтобы не страдать от перебоев со светом

В этом году из-за российского вторжения зима для украинцев может быть очень сложной. И речь идет не только о возможных перебоях с теплом, но и о перебоях со светом, о чем говорят недавние удары по энергетической инфраструктуре.

Как говорится в материале UAportal, чтобы не оставаться в темноте, стоит запастись рядом вещей, которые помогут легче переждать периоды отсутствия электричества.

Осветительные приборы

Купите фонарик, свечи или светящиеся палочки и храните их в легкодоступном месте. Кроме того, флуоресцентные наклейки в комнате позволят легче дойти до места их хранения в кромешной тьме.

Однако помните, что не стоит зажигать свечи, в случае если ощущаете запах газа.

Батарейки

Каким бы хорошим не был фонарь, но ему придется рано или поздно менять батарейки. И будет лучше, если они уже будут куплены заранее.

При этом запас стоит сделать таковым, чтобы иметь возможность пережить длительные блэкауты, в любом случае запасные аккумуляторы и батарейки лишними не будут.

Автомобиль как аккумулятор

В случае наличия автомобиля можно приобрести автомобильное зарядное устройство для смартфона. Это позволит не остаться без связи с окружающим миром в критической ситуации.

Главное не злоупотреблять, иначе можно разрядить аккумулятор.

Еда и вода

Сделайте запас продуктов питания и воды с расчетом на то, чтобы пережить две-три недли. Это могут быть снеки, печенье, овощи, фрукты, орехи, консервы, сушеная и сублимированная пища, которую обычно берут в поход, и т.д, главное чтобы она не требовала особых усилий для приготовления, а лучше, чтобы не требовала его вовсе.

Стоит отметить, что в случае отключения света в городе, водопроводная вода поступать не будет, а потому стоить иметь запас воды в бутылках.

Плита

Если у вас стоит электрическая плита, то в случае блэкаута воспользоваться ею уже не получится. Озаботьтесь приобретением альтернативы вроде туристической газовой горелки.

Трюк с бутылками с водой

Положите бутылки с водой в морозилку, в случае отключения света они начнут охлаждать воздух вокруг себя, что позволит некоторое время поддерживать нужную температуру в холодильнике или морозилке. Кроме того, дополнительный запас воды лишним не будет.

Одежда

Одежду стоит держать в легкодоступном месте, поскольку в чрезвычайной ситуации у вас не будет времени, чтобы ее искать.

Аптечка

В случае блэкаута искать нужные медикаменты в темноте по квартире будет не лучшей идеей. Поэтому самое нужное должно быть заранее упаковано и лежать в легкодоступном месте. Убедитесь, что внутри аптечки есть:

перевязочный материал;

бинт;

пластырь;

ножницы;

антисептики (перекись водорода);

антибиотики;

обезболивающие средства.

Развлечения

Возможно отключение света будет и не связано с чрезвычайной ситуацией, а, например, с плановым веерным отключением, поэтому в таком случае вам придется как-то коротать время и не сидеть сложа руки. Карточные и настольные игры хорошо для этого подойдут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими вещами стоит обзавестись, чтобы согреться в холодной квартире в случае, когда имеются перебои с отоплением.