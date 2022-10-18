В Киеве три прилета: враг атаковал важный объект в столице (фото и видео)

Враг снова целится в энергосистему

Утром 18 октября россия массово атаковали Украину с воздуха — про взрывы сообщали как на юге, так и на востоке и севере Украины. Взрывы прозвучали в Днепре, Кривом Роге, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и в столице. После вражеского удара по Киеву наблюдается задымление.

В телеграм каналах столицы публикуют фото и видео клубов дыма над городом. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает о трех 3 прилетах в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

Напомним, утром в понедельник Киев подвергся массированной атаке дронов-камикадзе, которые не только атаковали центр города, но и разрушили жилой дом в результате чего погибли люди.

Стол дыма над столицей

В городе-спутнике Киева также звучат взрывы. Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщает про работу ПВО.

россия утром 18 октября атаковала энергосистему Украины в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве. В Запорожье от удара дрона-камикадзе пострадал инфраструктурный объект. В Николаеве в результате прилета также зацепило и жилой дом — есть жертва. Во многих городах после российской атаки наблюдаются перебои со светом и водой, в частности — в Житомире.