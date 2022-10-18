Новый массированный удар по Украине: все, что известно о последствиях обстрелов

В Киеве на Троещине пропал свет, больницы в Житомире работают на резервном питании

В нескольких городах Украины во вторник утром раздалась новая волна взрывов в результате российских атак. В частности, сообщается о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и Киеве. Целятся в энергетическую инфраструктуру и жилые дома.

ДТЭК Энерго сообщила, что утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия. По предварительной информации, есть 7 раненых. Им была оперативно оказана медицинская помощь, вызвали скорую, доставлены в больницу. От полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле "скорой". Из-за утренних ударов в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Обращение ко всем — набрать воды, понимать, что могут быть сегодня веерные отключения в большой части Украины", — сказал Денисенко.

Житомир из-за ракетной атаки на объект энергетического обеспечения остался без света и воды, больницы работают на резервном питании, сообщил мэр Сергей Сухомлин. По предварительной информации — двое раненых в результате вражеских ударов. Электроснабжение в больницах Житомира возобновлено, свет постепенно появляется в разных районах города.

Электротранспорт в городе сегодня ездить не будет, увеличится количество автобусов на маршрутах.

Также Сухомлин в эфире телемарафона сообщил, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру в Житомире ранены 2 человека, один из них госпитализирован.

Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в Житомирской обл. 11 населенных пунктов остались без света. Продолжается аварийное переподключение на резервные сети, позволяющие возобновить поставки света в общины.

В Николаеве в результате обстрела ракетами C-300 полностью разрушено крыло жилого дома, из-под завалов дома спасатели получили тело 55-летнего мужчины. Ракеты также уничтожили цветочный рынок там без жертв.

В Днепре, Покровском, Васильковском и Синельниковском районах области без электричества осталось около 30 тысяч семей. Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, там пожар и серьезные разрушения. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводоканала". На левом берегу Днепра перебои с водой.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что украинские военные сбили четыре российских ракеты во время атаки на Днепр.

А в Киеве аварийное отключение фиксируют на левом берегу без света почти 50 тысяч семей. Известно о трех прилетах в объект энергообеспечения, в частности, атаки подвергся объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

ДТЭК Киевские электросети сообщили, что отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие объекты водоканала и жилмассив Троещина. Аварийные бригады уже выехали для обследования места повреждения оборудования, определения необходимого ресурса и времени возобновления работы оборудования.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

"Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы — кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д. ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевого пода и сделать запас воды», — заявил Кличко.

Также есть перебои в подаче электроэнергии в Киевскую область, в частности в Броварском и Вышгородском районах. Без света осталось 2108 клиентов.

В Харькове поразили район одного из промышленных предприятий города, сообщил мэр Терехов. Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Профильные службы обследуют, в частности Новобаварский, Основянский и Слободской районы.

Запорожье армия РФ атаковала дронами-камикадзе Shahed и ракетой. Попали в объект инфраструктуры (возник пожар), ракета попала в складское помещение.