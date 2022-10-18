Как украинцу заработать на спасении энергосистемы? Простой и действенный рецепт

Двухзонные счетчики не только помогают сэкономить на оплате электроэнергии, но и делают более устойчивой энергосистему Украины

После ракетных ударов со стороны россии по энергетической инфраструктуре 10-11 октября, несколько суток в стране были значительные проблемы со светом. Энергетики и власти призвали украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы, когда происходит пиковое потребление электроэнергии. Однако аварийные отключения потребителей продолжались еще несколько суток.

Впрочем, потребитель может помочь удержать систему от использования графика аварийных отключений, сместив потребление на ночные часы. При этом можно сэкономить значительную часть оплаты за электроэнергию.

Телеграф разбирался, как это сделать и почему это полезно и потребителю, и стране.

Что такое многозонный тариф?

Для бытовых потребителей (населения) в Украине действуют многозонные тарифы, применяемые при наличии многозонного прибора учета электроэнергии (счетчика).

Такая опция прописана в Порядке применения тарифов на электроэнергию, утвержденном постановлением Нацкомиссии по регулированию энергетики (сейчас — НКРЭКУ) №498 от апреля 2012 года. Тарифные коэффициенты подтверждены постановлением НКРЭКУ №220 от февраля 2015 года.

В случае, когда стоит однозонный счетчик электроэнергии, потребитель платит согласно действующим тарифам. Последняя итерация их изменений произошла с 1 октября 2021 года.

Сегодня каждый потребитель платит в зависимости от объема потребления в месяц 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. И 1,68 грн/кВт-ч при потреблении больше этого уровня за весь объем включительно.

С двухзонным счетчиком потребитель платит тариф с коэффициентом 0,5 с 23 часов вечера до 07 часов утра. То есть 0,72 и 0,84 грн/кВт-ч соответственно. Также есть опция установки трезонного счетчика. В таком случае в ночные часы с 23 до 7 к тарифу применяется коэффициент 0,4. Но в час пик с 8 до 11 и с 20 до 22 тариф будет выше — с коэффициентом 1,5. Во все остальные часы – стандартным. Трезонные счетчики, ожидаемо, не пользуются высокой популярностью у бытовых потребителей.

Как установить двухзонный счетчик?

Самый быстрый вариант – обратиться к собственному поставщику универсальной услуги (ПУП). Сейчас в Украине их 25. Каждый работает на территории покрытия конкретного оператора систем распределения (ОСР, облэнерго). Список можно посмотреть здесь.

Например, группа поставщиков Yasno, входящая в ДТЭК Рината Ахметова и действующая в нескольких областях, предоставляет комплексную услугу для населения Умный Watt – установка двухзонного счетчика "под ключ". Стоимость такой услуги от 2,1 до 4,4 тыс. грн.

Она включает в себя покупку многозонного счетчика вместе со smart-розеткой или энергосберегающими лампами, монтаж и постановку на учет этого счетчика. Такая опция возможна из-за того, что ДТЭК в регионах действия Yasno принадлежат также и облэнерго, осуществляющие учет электроэнергии.

Также есть вариант купить счетчик, заказать монтаж и пригласить представителя местного облэнерго для его верификации и постановки на учет. Правда, как показывает практика, по такому сценарию процедура установки может затянуться.

Зачем стране многозонные коэффициенты?

Введение коэффициентов связано с режимом потребления и структурой генерации электроэнергии в Украине. Большую часть электричества у нас производят атомные станции, которыми оперирует государственная компания НАЭК "Энергоатом". В 2021 году они произвели более 55% электроэнергии в стране. Энергоблоки АЭС не могут быстро снизить или повысить объем производимой электроэнергии. Они работают с так называемой базовой нагрузкой – равномерно выдают мощность.

В то же время потребление электроэнергии очень неравномерно в течение суток. Утром и вечером электроэнергии потребляется больше, чем днем. А ночью, когда люди спят и большинство предприятий не работает – несравнимо меньше. Соответственно, в пиковые часы нужно задействовать маневренную генерацию: тепловые электростанции на угле или газе, а также гидроэлектростанции.

Самый большой пик потребления вечером: примерно с 19:00 до 22:00. Когда люди возвращаются домой с работы и включают энергоемкие электроприборы: бойлеры, электрочайники, обогреватели. Не зря системный оператор Укрэнерго и власти после ракетных обстрелов российскими террористами постоянно просят снизить потребление электроэнергии именно в вечернее время: с 17 до 23 часов.

Следовательно, двухзонный счетчик не только экономит счет на электроэнергию, но и помогает энергосистеме работать без аварийных отключений во время тяжелых испытаний.

Какие приборы можно перевести на ночное потребление?

Теоретически на ночное потребление можно перевести большинство электроприборов. Однако пользование ночью пылесосом, блендером или другими шумными приборами вряд ли будет комфортным.

Самый эффективный вариант – автоматизировать потребление электроэнергии ночью. Для этого можно использовать программируемые розетки. Такой прибор является переходником, вставляемым в розетку. А уже в него вставляется штекер электроприбора.

Выбор таких розеток широк: электромеханические (розетка с таймером), программируемые вручную для включения или отключения. Имеются полностью электронные (умная розетка), которые можно программировать через смартфон на любые временные режимы, подключив ее к wi-fi. Их стоимость составляет от 400 грн за самые простые и выше.

С помощью таких розеток легко перевести на ночное потребление накопительный бойлер и зарядные устройства. Именно эти приборы наиболее приспособлены к ночному потреблению. К тому же бойлер и нагреватели – самые энергоемкие устройства. Они потребляют до 2000 ватт в час. К примеру, энергосберегающая лампа – около 10 ватт в час.

Также ночью можно запускать стиральные и посудомоечные машины, если нет проблем с шумом. Большинство из них имеют функцию отложенного запуска.

Сколько в Украине установлено многозонных счетчиков?

Этой статистики пока не существует. Потому что она не централизована. На 2021 год в Украине было около 17 млн бытовых абонентов. Для того чтобы ее собрать, нужно взять информацию у каждого ОСР. НКРЭКУ в своих ежегодных отчетах такой статистики не приводит.

Такую информацию давал киевский поставщик (Yasno Ахметова) в июне 2019 года. В тот момент у населения столицы было 84 тыс. многозонных счетчиков. При том что общее количество бытовых абонентов в Киеве – 1,2 млн. Соответственно, количество по многозонным счетчикам составляло менее 10%.

Как система будет балансироваться в будущем

Монетарная мотивация перевода потребления на ночное время – один из инструментов балансировки энергосистемы. Проблема неравномерного суточного потребления электроэнергии существует везде. Сейчас в мире используют и другие инструменты балансировки энергосистемы.

К примеру, в 2022 году бельгийский системный оператор Elia объединил 2000 домохозяйств с домашними аккумуляторами для участия в балансировке энергосистемы. Аккумуляторы накапливают электроэнергию производимую СЭС, которая при необходимости продается на балансирующем рынке. Потребители, в свою очередь, получают денежное вознаграждение, не жертвуя собственным комфортом.

Чтобы присоединиться к проекту, потребители должны иметь домашний аккумулятор и разумный счетчик. Ожидается, что к концу этого года благодаря проекту с агрегатором домашних аккумуляторов будет доступно 6 МВт мощности для балансировки сети. В то же время, потребность системного оператора Elia в подобных "гибких мощностях" составляет 26 МВт. Это будет одна из самых больших так называемых виртуальных электростанций с аккумуляторным питанием.

В Украине разрабатывались проекты балансировки системы с помощью накопительных бойлеров. Суть такова: потребитель ставит на бойлер smart-розетку, подключенную к wi-fi, доступ к которой имеет диспетчер соответствующей балансирующей группы. Он при необходимости массово включает или выключает эти бойлеры в течение суток. Потребитель, в свою очередь, получает плату за балансировку или скидку на электроэнергию.

Для понимания, автоматизация включения-выключения 500 тысяч бойлеров, что вполне реально сделать в стране с 17 миллионами абонентов, обеспечит балансировку 1 ГВт электроэнергии, что эквивалентно энергоблоку АЭС. Диспетчер мог бы включать их ночью, когда есть избыток электроэнергии и выключать в час пик, когда нужно запускать угольные блоки ТЭС для балансировки системы.

Приблизительно то же самое можно делать с зарядными станциями для электромобилей. Наиболее рациональна для энергосистемы их зарядка ночью.