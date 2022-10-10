россия массированно обстреляла Украину: про прилеты сообщают из Киева и Днепра

Первые данные про прилеты в стране

Десятого октября, кроме удара по Запорожью, россия массированно атаковала всю Украину. Сообщают про звуки взрывов в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Хмельницкой области.

В Киеве сообщили про четыре звука взрывов, есть данные о работе ПВО, а также о прилете в центре города. Над городом поднимается столб дыма. Прилеты подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он сообщил про взрывы в Шевченковском районе столицы.

Облако дыма в Киеве

Про несколько взрывов сообщают из Днепра. Над городом также отмечен столб дыма. Местные паблики в телеграм публикуют данные о прилете в жилой квартал.

Несколько ракет были замечены над Одесской областью на север от областного центра. Сообщается, что слышна работа ПВО. Про работу мастеров противовоздушной обороны сообщают и из Николаевской области. Предварительно — есть сбитие. Целью россиян мог стать Очаков.

Вероятно, что работу ПВО слышали и в Хмельницкой области — глава ОВА Сергей Гамалий опубликовал призыв к людям оставаться в укрытиях, а к силам ПВО — держать строй.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате ночной атаки в Запорожье уже есть погибший. Последствия массового обстрела ракетами всей Украины еще неизвестны, но на 8:30 тревога продолжается по всей территории страны.