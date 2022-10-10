Враг нанес ракетный удар по Запорожью: разрушены жилые дома, есть пострадавшие

Оккупанты намеренно бьют по жилой инфраструктуре города

В ночь на 10 октября русские войска снова совершили очередной террористический акт, нанеся ракетные удары по Запорожью.

Ракетный удар врага по Запорожью

Всего было около 10 прилетов, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Одна из ракет не разорвалась

"Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", — написал он.

В одном из домов разрушен целый подъезд

Ракетный удар врага по Запорожью

В свою очередь, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что рашисты снова ударили по жилищной инфраструктуре города.

При таких разрушениях наверняка будут пострадавшие

"Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, тушащие огонь. К сожалению, есть пострадавшие", — отметил он в сообщении.

Вопрос, ответ на который очевиден

"Россия снова убивает мирных спящих запорожцев. россия — страна-террорист", — добавил Куртев.

Разрушения в городе

На местет разрушений

Русские обязаны будут заплатить за все

Напомним, 9 октября рашисты выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории — из районов Мелитополя и Бердянска. В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей. На данный момент известно 14 погибших и более 70 пострадавших.