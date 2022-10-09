Не попытка наступления: в ОК "Юг" объяснили, зачем россияне жестоко обстреливают Запорожье

К Запорожью начинают применять тот же сценарий, что и когда-то к Донецку

Российские оккупанты своими жестокими ударами по Запорожью, которое едва ли не каждый день страдает от ракетных ударов, пытаются спровоцировать Вооруженные силы Украины.

Об этом в эфире единого марафона рассказала руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Стоит заметить, что ранее военные эксперты высказывали мнение, что россияне обстреливают Запорожье в попытках наступления. Однако, по словам Гуменюк, на самом деле это не так.

"Это не попытки наступления, а попытки убедить, что руки длинные, и они достают и туда, где вроде бы спокойно", — говорит она.

Гуменюк объясняет, что обстрелами Никопольского района враг пытается заставить ВСУ ударить в ответ по другой стороне Днепра, чтобы зафиксировать факт обстрела Запорожской АЭС. Обстрелы Запорожья преследуют ту же цель, — вызвать активные действия украинских защитников и реализовать тот же сценарий, который ранее был применен на востоке Украины.

"Бомбили Донбасс — то же самое нам начинают рассказывать о Запорожье, которое после "референдума" они считают своей территорией. К сожалению, это не просто психологическое, а мощное огневое давление", — подытожила Гуменюк.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 октября враг выпустил по Днепровскому району Запорожья больше десятка ракет, из-за чего пострадали десятки жилых домов и частично рухнула одна многоэтажка, — погибло 12 человек, еще около 50 пострадали.