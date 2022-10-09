Ракетный удар по Запорожью: названо количество погибших

Россияне терроризируют город ракетами

Россияне продолжают обстреливать Запорожье — в результате нанесенного в ночь на девятое октября удара по городу погибли как минимум 17 человек (по состоянию на 6:00). Оккупанты попали в многоэтажку в одном из спальных районов.

Как сообщил и.о. городского головы Анатолий Куртев, также серьезно пострадал частный сектор — разрушено пять домов, еще около 40 повреждены. Коммунальные службы преступили к ликвидации последствий ракетного удара.

И.о мэра также отметил, что запорожцы могут помочь с этим — после десяти ракетных ударов по городу не хватает рук для разбора завалов.

Пострадали от прилетов много домов

Часть домов повреждены, но масштабнее всего разрушения в многоэтажном доме, который частично обрушился. Удар был нанесен после двух часов утра.

В результате попадания ракеты обрушился подъезд

На месте прилета был пожар

Отметим, что городская жилая инфраструктура в последние дни подвергается массированным обстрелам — накануне в Запорожье российский враг уже разрушил несколько жилых многоэтажных зданий, также в одной из атак использовали иранский дрон.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Запорожской области сложная ситуация. Линией фронта она разделена фактически наполовину. Россияне оккупировали южную часть, включая Мелитополь и Запорожскую АЭС, на которой в третий раз полностью пропало электричество.