На Запорожской АЭС угрожающая ситуация из-за обстрела оккупантами: подробности

Третий блекаут Запорожской АЭС

После того как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом, оккупационные войска вновь осуществили обстрел критической инфраструктуры станции и обесточили ее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Третий блекаут ЗАЭС. Сегодня ночью из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия, связывавшая станцию ​​с энергосистемой Украины. Работу ЗАЭС обеспечивают дизель-генераторы, топлива для которых хватит на 10 суток", — написал Галущенко.

Он предположил, что это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву на фоне его заявления о том, что ЗАЭС – это украинская станция.

"Цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям россии, но ядерный террорист продолжает свой шантаж. И остановить их можно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", — отметил Галущенко.

Стоит отметить, что на ситуацию с обесточиванием ЗАЭС отреагировал и Гросси. Он заявил, что после запланированной на ближайшее время поездки на переговоры в рф вновь посетит Украину для обсуждения ситуации с Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ также осудил обстрел ЛЭП.

"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС — крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом — снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", — написал он в Твиттере.

Как сообщалось, 5 октября президент рф владимир путин издал указ, которым поручил передать Запорожскую АЭС под управление россии.