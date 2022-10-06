Глава МАГАТЭ четко высказался насчет "присвоения" россией Запорожской АЭС

В агентстве заняли четкую позицию

В четверг, 6 октября, на 225 день полномасштабного вторжения рф в Украину Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом.

С соответствующим заявлением выступил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает reuters. Он подчеркнул, что станция является объектом украинской инфраструктуры.

"Этот вопрос, касающийся международного права… мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским", — заявил Гросси.

Напомним, в среду, 5 октября, президент рф владимир путин издал указ, которым поручил передать Запорожскую АЭС под управление россии.

Накануне российские захватчики похитили Игоря Мурашова — генерального директора Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ потребовало у кремля объяснений из-за этой ситуации. В понедельник, 3 октября, оккупанты отпустили Мурашова. В среду сообщалось, что комиссия МАГАТЭ вновь может посетить ЗАЭС. Ранее в организации отчитались о первой инспекции на данном объекте.