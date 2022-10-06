Война — день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном 6 октября
Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 225 дней. ВСУ продолжают выгонять оккупантов из населенных пунктов на Донбассе и уже появляются сведенья об успехах в Луганской области, а также о том, что россияне больше не смогут активно пользоваться главным путем снабжения Лисичанска — трассой Сватово-Кременная. Вместе с тем на освобожденных территориях появляются все новые и новые свидетельства о зверствах россиян над местными жителями.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Одесской области вновь слышны пролеты дронов-камикадзе, местных жителей призывают пройти в укрытие
Напомним, данные за 3 октября доступны в сводке: "Война — день 222: ВСУ давят оккупантов в Херсонской области и продолжают наступление на востоке"
О происходившем 4 октября читайте в трансляции: "Война — день 223: ВСУ продолжают освобождать Херсонщину и уничтожают оккупантов на Донбассе"
Информация за 5 октября доступна в материале: "Война — день 224: ВСУ освобождают Луганщину и наступают на Херсонщине".