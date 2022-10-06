В кремле истерика из-за заявления Зеленского о превентивном ударе: песков уже отреагировал

В россии заговорили о Третьей мировой войне после заявления президента Украины

В четверг, 6 октября, на 225 день полномасштабного вторжения рф в Украину в кремле отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о превентивном ударе.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова доступен на прокремлевском издании РИА-Новости. Он подчеркнул, что страны Запада должны обратить внимание на заявление Зеленского.

"США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление Зеленского о превентивных ударах против рф. Заявления Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", — заявил песков.

Накануне глава государства во время онлайн-выступления в австралийском Институте Лоуи рассказал, что по его мнению должно делать НАТО.

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов россии, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!" — заявил Зеленский.

Добавим, мид рф также отреагировал на слова Зеленского.

"Запад разжигает ядерную войну, неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету", — цитирует официального представителя мид россии марию захарову РИА Новости.

Отметим, Зеленский не заявлял о ядерном превентивном ударе — президент Украины говорил о превентивном ударе, что можно понимать как удар конвенциональным оружием.

Ранее экс-глава ЦРУ рассказал, как США ответят на ядерный удар рф. В США также считают, что целью для удара путина может стать Польша.