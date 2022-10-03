Не только ядерный удар: сенатор США предположил, на какой отчаянный шаг может решиться путин

Диктатор может пойти на прямую конфронтацию в случае риска для власти

Пока многие украинцы опасаются, что из-за проблем на фронте россия может пойти на реализацию своего ядерного шантажа и применить тактическое ядерное оружие против нашей страны, заокеанские союзники опасаются удара по стране-члене НАТО. Вероятной целью для удара может стать соседняя Польша.

Такое мнение высказал CNN сенатор США Марк Рубио. Он отметил, что к такому развитию событий может привести то, что российский лидер владимир путин может решить, что оружие от союзников (стран НАТО, Европы, США) ведет не просто к проигрышу войны в Украине, а к подрыву его контроля над властью.

Он может атаковать по некоторым местам распределения, через которые поставляется оружие. Вероятность атаки на аэропорт в Польше кажется Рубио более реальной чем использование ядерного оружия. Но сенатор все же не видит сценария при котором россия выиграет войну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в действие вступил ленд-лиз от США для Украины. Также после заявлений путина про аннексию украинских территорий США и ряд других стран ввели дополнительные санкции против россиян.