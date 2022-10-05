К чему приведут россию новые аннексии и ядерный шантаж - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что указы путина ничего не изменят в российско-украинской войне
В среду, 5 октября, в Москве завершился незаконный процесс "принятия" украинских регионов в состав россии. Диктатор владимир путин подписал указ о предоставлении Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям статуса "субъектов" российской федерации.
Уверен, что решения псевдодумы или псевдосовета федерации, равно как те или иные указы путина, ничего не изменят в российско-украинской войне.
Так, как ничего не изменят и попытки рф шантажировать Украину и мир, в том числе угрозой применения ядерного вооружения. рф следует понять, что возможное применение ядерного оружия против Украины полностью выключит страну-агрессора из системы международных отношений. Она потеряет оставшиеся возможности быть представленной в тех или иных организациях глобального уровня.
А действия мирового сообщества могут привести к стремительной дезинтеграции самой россии.
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