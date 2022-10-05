Директор Інституту світової політики Євген Магда впевнений, що укази путіна нічого не змінять у російсько-українській війні

У середу, 5 жовтня, у Москві завершився незаконний процес "прийняття" українських регіонів до складу росії. Диктатор володимир вутін підписав указ про надання Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областям статусу "суб’єктів" російської федерації.

Впевнений, що рішення псевдодуми чи псевдоради федерації, як і ті чи інші укази путіна, нічого не змінять у російсько-українській війні.

Так, як нічого не змінять і спроби росії шантажувати Україну та світ, у тому числі загрозою застосування ядерного озброєння. росії слід зрозуміти, що можливе застосування ядерної зброї проти України повністю виключить країну-агресора із системи міжнародних відносин. Вона втратить можливості бути представленою в тих чи інших організаціях глобального рівня.

А дії світової спільноти можуть призвести до стрімкої дезінтеграції самої росії.