Спроба анексії — це істерика путіна, але є ньюанс, - в Раді відповіли, що треба Україні для членства в НАТО

Голова комітету Ради Олександр Мережко - про реакцію України на спроби путінської анексії

Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів, якою буде реакція України на оголошення путіним так званої анексії українських територій та як скоро ми вступимо в НАТО.

- Путін сьогодні оголосив про так звану анексію українських територій, навіть тих, які контролюються українськими військовими. Це повторення Кримського сценарію? Щоб захищати "територію рф"?

- Це свого роду шантаж. Він намагається анексувати окуповані території, щоб потім заявити, що це територія росіі і він буде її захищати за допомогою всіх видів зброї, в тому числі, і ядерної зброї.

Це жест розпачу. Він розуміє, що вже програв цю війну. Він постійно підвищує ставки, намагається бути більш агресивним, навіть зайнявся військовим мікроменеджментом — намагається керувати армією замість своїх генералів. Це мені дуже нагадує Гітлера під кінець Другої світової війни. Його дії дуже не раціональні, він у істериці. Навіть якщо почитати його укази, де він посилається на загальні засади міжнародного права, права на самовизначення по відношенню до українських областей, бачиш, що ступінь абсурду зашкалює.

У Вацлава Гавела був термін "абсурдістан" стосовно Радянського союзу. Росія перетворилась на суцільний абсурдістан. Тільки путін намагається зробити з неї суміш з Північної Кореї та Ірану.

- Якою має бути реакція України та Верховної Ради саме в юридичній площині?

- Ми в парламенті будемо виступати с постановою та заявою. Але ми називаємо це спробою анексії, бо ми не визнаємо анексію. У нас традиційні вимоги, пов’язані з наданням сучасної важкої зброї, впровадження санкцій. Метою цих санкцій має бути тотальна ізоляція росіі. Розірвати всі економічні контракти, політичні та дипломатичні зв’язки.

Також, треба ставити питання перебування росіі в ООН. Росія на сьогодні вже не держава, а терористична банда воєнних злочинців. І треба поводитись з цією бандою відповідно. Вона не має права сидіти в ООН, і мати там права голосу.

- Сьогодні сталась приємна новина — подання заявки в НАТО, сказали про пришвидшений вступ. Як довго цей процес може тривати? Адже питання строків у нас із Заходом дещо різне…

- Я ще на початку повномасштабного вторгнення казав нашим партнерам, що зупинити цю агресивну війну може негайний вступ до НАТО. Але вступ — це скоріше політичне рішення. Столтенберг правильно сказав, що є 30 країн і вони приймають рішення консенсусом. Треба, щоб жодна з цих країн не була проти. На превеликий жаль, є країни нестійкі: Німеччина, Франція, Угорщина. А країни Балтії вже виступили на підтримку. Раніше в цьому прагненні нас підтримували Штати та Британія.

Треба зробити так, щоб інші великі гравці нас підтримали.

У Франції та Німеччині є різні політики, які можуть сказати, що це призведе до ескалації чи навіть Третьої світової війни. Але нам треба бути наполегливими і робити ставку на наших друзів. Бо свого часу в 2008 році ми не отримали ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті і не вступили в Альянс через позицію Німеччини та Франції. Це була їхня велика помилка. Зараз вони мають її виправити. Адже ситуація на фронті важка. Ми перемагаємо, але у росії великі ресурси — мобілізація (може до мільйона людей), зброя (хоча вона не такої якості, але її багато). Для нас важлива підтримка партнерів.