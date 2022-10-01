Попытка аннексии – это истерика путина, но есть нюанс, - в Раде ответили, что нужно Украине для членства в НАТО

Глава комитета Рады Александр Мережко - о реакции Украины на попытки путинской аннексии

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, какой будет реакция Украины на объявление путиным так называемой аннексии украинских территорий и как скоро мы вступим в НАТО.

- Путин сегодня объявил о так называемой аннексии украинских территорий, даже контролируемых украинскими военными. Это повторение Крымского сценария? Чтобы защищать "территорию России"?

– Это своего рода шантаж. Он пытается аннексировать оккупированные территории, чтобы затем заявить, что это территория России и он будет ее защищать с помощью всех видов оружия, в том числе и ядерного оружия.

Это жест отчаяния. Он понимает, что уже проиграл войну. Он постоянно повышает ставки, пытается быть более агрессивным, даже занялся военным микроменеджментом – пытается руководить армией вместо своих генералов. Это мне очень напоминает Гитлера на исходе Второй мировой войны. Его действия очень не рациональны, он в истерике. Даже если почитать его указы, где он ссылается на общие принципы международного права, права на самоопределение по отношению к украинским областям, видишь, что степень абсурда зашкаливает.

У Вацлава Гавела был термин "абсурдистан" по отношению к Советскому союзу. Россия превратилась в сплошной абсурдистан. Только пути пытается сделать из нее смесь из Северной Кореи и Ирана.

- Какая должна быть реакция Украины и Верховной Рады именно в юридической плоскости?

– Мы в парламенте будем выступать с постановлением и заявлением. Но мы называем это попыткой аннексии, потому что мы не признаем аннексию. У нас традиционные требования, связанные с предоставлением современного тяжелого оружия, внедрение санкций. Целью этих санкций должна быть тотальная изоляция России. Разорвать все экономические контракты, политические и дипломатические связи.

Также нужно ставить вопрос пребывания России в ООН. Россия сегодня уже не государство, а террористическая банда военных преступников. И надо обращаться с этой бандой соответственно. Она не имеет права сидеть в ООН и иметь там права голоса.

- Сегодня случилась приятная новость – подача заявки в НАТО, сказали о ускоренном вступлении. Как долго этот процесс может занять? Ведь вопрос сроков у нас с Западом несколько разный…

- Я еще в начале полномасштабного вторжения говорил нашим партнерам, что остановить эту агрессивную войну может немедленное вступление в НАТО. Но вступление – это скорее политическое решение. Столтенберг правильно сказал, что есть 30 стран, и они принимают решение консенсусом. Надо, чтобы ни одна из этих стран не была против. К величайшему сожалению, есть страны неустойчивые: Германия, Франция, Венгрия. А страны Балтии уже выступили в поддержку. Ранее в этом стремлении нас поддерживали Штаты и Великобритания.

Надо сделать так, чтобы другие великие игроки нас поддержали.

Во Франции и Германии есть разные политики, которые могут сказать, что это приведет к эскалации или даже Третьей мировой войны. Но нам нужно быть настойчивыми и делать ставку на наших друзей. Потому что в 2008 году мы не получили ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте и не вступили в Альянс из-за позиции Германии и Франции. Это была их большая ошибка. Сейчас они должны его исправить. Ведь ситуация на фронте тяжелая. Мы побеждаем, но у России большие ресурсы — мобилизация (может до миллиона человек), оружие (хотя оно не такого качества, но его много). Для нас важна поддержка партнеров.