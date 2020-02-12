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Глава Комитета Рады по внешней политике прокомментировал назначение Ермака руководителем ОПУ

Глава Комитета Рады по внешней политике прокомментировал назначение Ермака руководителем ОПУ
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мережко заявил, что ему импонирует, что ОП возглавит юрист-международник.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуги народа") считает верным решение о назначении Андрея Ермака руководителем Офиса Президента Украины.

Об этом Мережко сказал в комментарии Укринформу.

"Я не знаком лично с Ермаком, но я слышал о нем как о специалисте только хорошее. Он закончил КИМО на год позже меня по той же специальности, что и я - международное право. А это очень хорошее образование. Если откровенно, то мне очень импонирует идея, что ОП возглавит именно юрист-международник. Как правило, юристы-международники — это особая категория юристов, наиболее дипломатичная. Они видят международные отношения через призму международного права. Неслучайно международное право является правом мира", - отметил Мережко.

Андрей Ермак в 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко, получив степень магистра по международному праву. В том же году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента

В большой политике Ермак с мая 2019 года — тогда новоизбранный Президент Владимир Зеленский назначил его своим помощником. На этой должности Ермак курировал вопросы внешней политики и международные отношения.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский 21 мая 2019 года назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента, которая потом была переименована в Офис Президента.

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Богдан, в частности, был юридическим советником Зеленского во время избирательной президентской кампании.

Недавно в СМИ начала появляться информация о конфликте между Богданом и Ермаком из-за разногласий во взглядах на политику Офиса Президента. Ермак наличие конфликта с Богданом отрицает, отметив, что у него со всеми членами президентской команды уважительные рабочие отношения.

Глава фракции "Слуга народа" отреагировал на назначение Ермака

11 февраля 2020 года Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на нее своего помощника Андрея Ермака.

При этом глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что вновь назначенный руководитель Офиса Президента Ермак в своей работе будет уделять больше внимания вопросам внешней политики Украины, а в самой фракции в целом уверены в эффективном сотрудничестве с Ермаком.

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Верховная Рада, Слуга народа, Андрей Ермак, ОПУ, Александр Мережко.
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