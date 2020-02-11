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Глава фракции "Слуга народа" отреагировал на назначение Ермака

Глава фракции "Слуга народа" отреагировал на назначение Ермака
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия считает, что Андрей Ермак больше внимания будет уделять внешней политике.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что новый руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своей работе будет уделять больше внимания вопросам внешней политики Украины.

Об этом депутат сказал в эфире телеканала "Наш".

"Разумеется, больше внимания будет уделяться внешней политике, поскольку Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорее всего, будут где-то в эту сторону изменения, то есть это может стать приоритетом. Ермак для нас - не совсем новый человек, просто теперь он на новой должности. С точки зрения обычных людей особо ничего не изменится. У нас есть программа партии, программа деятельности правительства - это и есть основания, на которые стоит ориентироваться, а люди могут меняться", - отметил лидер фракции "Слуга народа".

В Офисе президента прокомментировали смену руководства

При этом на вопрос, прекращает ли власть в дальнейшем сотрудничество с Андреем Богданом или он "остается в тени", Арахамия ответил: "Откровенно говоря, я не знаю. Для меня было новостью, что это (освобождение Богдана от должности - ред.) произойдет так быстро, это была свежая новость из СМИ, по существу. Поэтому - посмотрим".

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Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Ермак, Давид Арахамия.
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