Вакарчук рассказал, что изменится на Банковой с приходом Ермака

Председатель партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук считает назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса Президента признаком того, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды главы государства.
Об этом сообщили в пресс-службе "Голоса".
"Назначение главы Офиса Президента – право Президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он – переговорщик команды Президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды Президента", - сказал Вакарчук.
При этом он выразил убеждение, что очень важно, чтобы в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины и гарантировалось, что ни один политический вопрос не будет обсуждаться, пока не будут решены вопросы безопасности.
В то же время в партии напомнили, что "Голос" требует пересмотра невыгодных для Украины Минских соглашений, ведь "они подписаны под давлением, их реализацию не поддерживает большинство граждан Украины".