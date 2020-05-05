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Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Резников стал первым замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу, депутат Мережко – замглавы делегации, в рабочие группы ТКГ вошли нардепы Костин и Третьякова, замминистры Свириденко и Полищук.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба президента.

"Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", - отмечается в сообщении.

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко будет представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам; заместитель министра обороны Украины Александр Полищук – представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова – представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Ермак: Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

"Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - сказал Ермак.

Он отметил, что Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

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Донбасс, Минск, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Минские договоренности, Андрей Ермак.
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