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Ермак: Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает

Ермак: Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак сказал, кто станет заместителем Кучмы в ТКГ.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого дома", организованной Atlantic Council и опубликованной в Facebook.

"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть теперь на ряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой, его заместителем становится вице-премьер-министр Резников, а также мы добавляем к представительству в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже заместителя министра, также добавляем представителей парламента", - сказал Ермак.

Он также отметил, что несколько руководителей профильных комитетов также будут приобщены к работе в подгруппах. 

Кроме того, он отметил, что украинская сторона надеется, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в Трехсторонний контактной группе в Минске вслед за Украиной для повышения эффективности переговоров.

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и русские. И переговоры в Трехсторонний контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал Ермак.

Руководитель ОП акцентировал внимание, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров нормандского формата.

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"К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнены. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не закончена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать находить всех наших людей на неподконтрольной территории. И до сих пор не согласованы три новых места для разведения", - сказал он.

Ермак также отметил, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского он предложил представителям трех стран, которые являются участниками "нормандского формата", присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит и почему не выполняются договоренности.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина хочет прекращения войны и возвращения всех своих территорий.

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Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, была достигнута договоренность о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

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Алексей Резников, ТКГ, Андрей Ермак, ОПУ.
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