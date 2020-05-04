Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет

Новости Украины:Ермак говорит, что никакой коррупции в Офисе президента нет, а скандал с пленками был спланированной операцией

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак утверждает, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует брат главы ОП Денис Ермак, называет "спланированной операцией".

"Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в Офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак указал, что сразу в день появления записей 29 марта он обратился в правоохранительные органы, которые "еще не завершили до конца расследование".

"Но мне уже понятно, и не только мне, что это была спланированная операция, в течение несколько месяцев, целью которой была дискредитация власти в Украине", - заявил он.