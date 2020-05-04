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Ермак: Власти Украины должны усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями

Ермак: Власти Украины должны усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Бизнеса:Глава Офиса президента провел рабочее совещание со своими заместителями при участии народных депутатов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями при участии народных депутатов Украины, на котором обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий.

"Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности, по физическим лицам-предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, который стал невозможным в условиях карантинных мер", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что правительство Украины уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса, но не все предприниматели смогли ими воспользоваться, поэтому нужно усилить работу в этом направлении.

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"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения по той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение каких-то недоработок", - указал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что Кабинет министров должен представить действительно действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу.

В этом контексте отмечалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.

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Кроме того, с мая состоится индексация пенсий в Украине – правительство уже приняло соответствующее решение, и с 4 мая начнется начисление повышенных выплат пенсионерам.

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Украина, Кабмин, Карантин, ОПУ.
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