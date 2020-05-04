Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Нацбанк прогнозирует значительный рост безработицы в Украине
Нацбанк прогнозирует значительный рост безработицы в Украине
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Маша Ефросинина раскрыла неожиданные подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем

Период карантина: Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства

Период карантина: Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Кабмине рекомендовале советам банков ограничить размер заработной платы для руководства.

Кабинет министров Украины рекомендовал наблюдательным советам ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка (все - Киев) ограничить размер заработной платы и вознаграждений главы и членам правления до конца месяца, в котором отменят карантин.

Соответствующие рекомендации содержатся в обнародованных на правительственном портале распоряжениях №477-р-479-р от 29 апреля 2020 года.

Отмечается, что размер заработной платы и вознаграждений руководства должен находится в пределах 10-ти размеров минимальной заработной платы, не считая пособия по временной нетрудоспособности и оплаты ежегодного отпуска.

В НБУ прогнозируют значительный рост безработицы в Украине

Как сообщалось, Верховной Радой Украины 13 апреля 2020 года приняла закон об установлении заработной платы правления и вознаграждения членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Банки, Зарплаты, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь