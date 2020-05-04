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В НБУ прогнозируют значительный рост безработицы в Украине

В НБУ прогнозируют значительный рост безработицы в Украине
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 11,5%.

Введение карантина в Украине не окажет значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале 2020 года, зато во втором квартале уровень безработицы вырастет до 11,5%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка Украины.

Отмечается, что об изменениях на рынке рабочей силы свидетельствовали социологические опросы населения.

Так, согласно опросу, проведенному 25-30 марта среди украинцев, которые имели работу до введения карантина, 35% продолжали работать в обычном режиме, 29% - дистанционно, 32% находились в отпуске за свой счет, остальные 4% - потеряли работу.

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Согласно другому опросу, проведенному за аналогичный период, 10% тех, кто работал в карантин, потеряли работу.

По оценке НБУ, введение карантина в нашей стране, которое пришлось на вторую половину марта, не окажет значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале. Зато во втором квартале уровень безработицы вырастет до 11,5%.

"Такая оценка основывается на прогнозе НБУ по спаду реального ВВП во втором квартале, а также результатах социологических опросов о количестве лиц, которые ранее работали, но потеряли работу в результате введения карантинных мер", - говорится в отчете.

В то же время сообщается, что оценки НБУ скорректированы на предположение об определенном расширении штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также на то, что часть людей, которые потеряли работу или были в ее поисках до внедрения карантина, откажется от намерений найти работу и выбудет из рабочей силы.

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"Это может произойти по ряду причин: сложности технического характера для дистанционного собеседования, стремление самоизолироваться и тому подобное. В пользу такого предположения свидетельствует падение количества новых резюме в первую неделю введения карантина и отсутствие их роста в дальнейшем", - говорится в отчете.

Количество вакансий за период карантина резко снизилось, что может свидетельствовать о корректировке предприятиями, прежде всего, планов по набору новых работников.

Как отмечается в отчете Нацбанка, по данным work.ua количество новых вакансий в Украине за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое. Более того, имеющиеся новые вакансии, по сообщениям компаний по поиску работы, могут отражать отложенный поиск кандидатов - на период после завершения карантина.

"Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, которые сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности, спрос на рабочую силу снизился и в других секторах", - говорится в отчете.

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Меньше всего количество вакансий снизилось, в частности, в сфере IТ - наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (доля дистанционно работающих в этой сфере выросла с 10% до 90%) и в сельском хозяйстве - из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной кампании.

По сравнению с началом карантина, количество новых резюме в Украине за шесть недель уменьшилось на 20%, однако это было меньшим, чем снижение количества новых вакансий. В результате, увеличилась нагрузка резюме на одну вакансию, отражая значительные затруднения получения поисковиками новой работы, отмечают в Нацбанке.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

Кабинет министров прогнозировал, что по итогам 2020 года падение украинской экономики составит 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%.

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