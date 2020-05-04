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В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку

В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку
13:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:С мая 2020 года многие украинские пенсионеры будут получать повышенные выплаты — их пенсии проиндексируют в соответствии с решением Кабмина.

Пенсионный фонд Украины провел индексацию пенсий, и в мае пенсионеры получат автоматически повышенные выплаты, сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Сообщается, что пенсии пересчитаны с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий, в размере 1,11. При этом, согласно решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен.

Также учтено, что размер пенсионных выплат для получателей пенсий, назначенных согласно Закону Украины ”Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, которые получили необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), не может быть ниже 2100 гривен.

Увеличение пенсионных выплат с мая 2020 будет осуществляться двумя путями:

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

Также до 2 100 гривен повысили минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

По данным ПФУ, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

"Выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 года в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий

Также в апреле была проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих пенсию менее 5 тыс. грн, а также 600 тыс. лиц, получающих социальную помощь от государства.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.

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Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Пенсия, Индексация пенсий.
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