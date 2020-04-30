Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд Украины 29 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за май

Пенсионный фонд Украины накануне начал финансирование выплат мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Выплату пенсий, как указано, будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 апреля 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексацию пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.