Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий

Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
13:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд Украины 29 апреля 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за май

Пенсионный фонд Украины накануне начал финансирование выплат мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Выплату пенсий, как указано, будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 апреля 2020 года завершил финансирование пенсий за месяц. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 46,7 млрд грн, что на 10,66 млрд грн больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

Отметим, по состоянию на 1 апреля средний размер выплаты 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен. Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексацию пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Пенсия, Индексация пенсий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
05 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь