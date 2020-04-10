Министр сообщила, когда пенсионеры получат тысячу гривен надбавки

Новости Бизнеса:В Министерстве социальной политики уверяют, что пенсионеры получат надбавку к пенсии сразу после принятия изменений в государственный бюджет..

Анонсированная единовременное пособие в размере тысячи гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмина. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем , что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе.

О тысячу гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания", - рассказала Лазебная.

Она также отметила, что в этом месяце выплата пенсий состоялась вовремя.

"Вы знаете, что еще 1 апреля правительство приняло решение, которым анонсировало три главные меры по повышению пенсионного уровня. Первое состоялось 7-го апреля. Мы сейчас контролируем каждую выплату. Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя - 2 апреля Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Согласно постановлению Кабинета министров, индексация пенсий в Украине произойдет 1 мая 2020 года.

В Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.