Выплата пенсий в апреле: кто получит компенсацию

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в ПФУ, выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты проводятся по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

"Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен", - отметили в ПФУ.

Пенсионный фонд уже провел соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и изготовил выплатные ведомости, которые были переданы банкам и отделениям "Укрпошты".

Выплата компенсации за апрель была начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно.

Напомним, Кабинет министров Украины 1 апреле принял постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Согласно постановлению с 1 апреля 2020 года пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. Вместе с тем, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

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