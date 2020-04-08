Выплата пенсий в апреле: кто получит компенсацию

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Как отметили в ПФУ, выплата 500 гривен за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты проводятся по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.
"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.
"Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен", - отметили в ПФУ.
Пенсионный фонд уже провел соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и изготовил выплатные ведомости, которые были переданы банкам и отделениям "Укрпошты".
Выплата компенсации за апрель была начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно.
Напомним, Кабинет министров Украины 1 апреле принял постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Согласно постановлению с 1 апреля 2020 года пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. Вместе с тем, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.
Напомним:
План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.
6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров