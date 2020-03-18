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Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
21:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине с 1 апреля власти будут готовы выплатить надбавку в 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию ниже 5000 грн.

С 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.

Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский.

"О новостях социальной политики: с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент.

Кабмин изменил условия господдержки виноградарства, садоводства и хмелеводства 

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 грн пенсии должны получить надбавку.

Напомним: 

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Украина, Индексация, Пенсии, Карантин, Надбавки, Заражение.
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