Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

С 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.
Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский.
"О новостях социальной политики: с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент.
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 грн пенсии должны получить надбавку.
Напомним:
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
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