Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

Новости Украины:В Украине с 1 апреля власти будут готовы выплатить надбавку в 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию ниже 5000 грн.

С 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.

Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский.

"О новостях социальной политики: с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 грн пенсии должны получить надбавку.

Напомним: