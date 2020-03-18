Кабмин изменил условия господдержки виноградарства, садоводства и хмелеводства

Новости Бизнеса:В Украине на очередном заседании Кабмина были рассмотрены ряд изменений в порядок использования госсредств для развития сельхозпрома.

Правительство приняло решение о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Такое предложение сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время заседания Кабинета министров Украины.

"Предлагается проект о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства", - сказал Петрашко

В частности, он предложил ввести декларативный принцип представления документов на получение государственной помощи, снять ряд ограничений для упрощения получения этих средств малыми предприятиями.

Решение о внесении изменений в порядок предоставления государственной помощи для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства было принято единогласно.

Как сообщалось ранее, Вступил в силу закон о полном среднем образовании.